سعر برميل البترول يكسر حاجز الـ55 دولارًا لأول مرة منذ عام

ارتفعت أسعار البترول عالميًا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لأعلى مستوى منذ عام، لتكسر حاجز الـ55 دولارًا للبرميل بالنسبة لخام القياس العالمي "برنت".وارتفع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مارس المقبل إلى 55.23 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير إلى 51.61 دولار للبرميل.ويأتي ارتفاع أسعار البترول العالمية، قرب أعلى مستوى منذ عام، بعد تعهد السعودية بخفض طوعي لإنتاجها النفط بنحو مليون برميل يوميًا خلال الشهرين المقبلين، ما أدى إلى دعم أسواق النفط بالعالم.وكانت إدارة معلومات الطاقة، كشفت عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 8 ملايين برميل، خلال الأسبوع الماضي.كما قرر أعضاء منظمة "أوبك+" النفطية، الثلاثاء الماضي تخفيض معدل الإنتاج بنسبة 7.125 مليون برميل يوميا في شهر فبراير المقبل، وبمعدل 7.05 مليون برميل في مارس أيضًا.