بدء التجهيزات لإنشاء «تانك» أكسجين بمستشفى صدر شبين الكوم

قالت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، إنها تواصلت أمس الخميس، مع مدير عام إدارة التجهيزات بوحدة الدعم الفنى والمشروعات بوزارة الصحة؛ لسرعة البدء في إنشاء "تانك" الأكسجين لمستشفى الصدر شبين الكوم بسعة 10 الآلاف لتر، تبرع من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.وأكدت "سرور"، في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه بالفعل بدأ المقاول المنفذ صباح اليوم تنفيذ صبة القاعدة الخرسانية لـ"تانك" الأكسجين الجديد؛ تمهيدًا لتوريده خلال أيام، وذلك لمساعدة المستشفي في زيادة الطاقة الاستيعابية بـ 23 سرير عناية متوسطة.وأوضحت أن المستشفى يوجد به 60 مريضًا داخلي و7 بالعناية المركزة بينهم 5 على التنفس الصناعي، لافتة إلى أنه مع توفير "تانك" الأكسجين سيتم افتتاح 23 سرير عناية متوسطة وأسرة داخلى إضافية.