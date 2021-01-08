حملات لملاحقة المحلات والمخابز المخالفة ببني سويف

وجه المحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، بتشكيل العديد من الحملات التموينية، وأخرى على محلات الجزارة، والتي أسفرت عن تحرير 27 محضرًا في 4 قرى.واستهدفت الحملات التمونية قرى ميدوم والميمون وأبو صير الملق؛ للمرور على المخابز البلدية والتأكد من انضباط العمل، وأسفرت عن تحرير17 مخالفة تموينية تنوعت بين نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد العمل، وعدم إعطاء بون للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين.وجرى تشكيل حملة للمرور على المحال التجارية العامة ومحلات الجزارة بناحية قرية أبويط، أسفرت عن تحرير 10 محاضر، شملت 4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر عدم تغطية اللحوم، ومحضرين لعدم إعلان عن أسعار السلع، علاوة على محضر عدم وجود سجل تجاري.