إحالة بلاغ «شوبير» ضد لاعب الزمالك لنيابة الشؤون المالية

كشف المحامي محمد رشوان، في تصريحات ل الدستور، أن النيابة العامة قررت إحالة البلاغ المقدم من الإعلامي أحمد شوبير ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف لنيابة الشؤون المالية والتجارية لاستكمال التحقيقات.كانت في وقت سابق، قد قررت النيابة إخلاء سبيل أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في البلاغ المقدم ضده من أحمد شوبير.وكان محمد رشوان، قد تقدم ببلاغ للمحامي العام لنيابات شمال القاهرة ضد لاعب الزمالك، لظهوره عاريا في فيديو يسب جمهور الأهلي، وقال المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 295 لسنة 2020 إنه يوم 16 يوليو الماضي في الساعة الثالثة عصرا، وعبر الصفحة الشخصية للمشكو في حقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر في فيديو عاريا بشكل كامل غير مكترث بكونه أحد الشخصيات العامة التي يشاهدها آلاف المشجعين.وأضاف أن المشكو في حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب دون أي مقدمات على جمهور النادي الأهلي، واصفا إياهم بالغباء والجهل واتهم رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بالتربح باسم النادي وتلقى عمولات ورشاوي، موضحا أنه سبَّ الإعلامي أحمد شوبير بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشباب وجعلهم عرضة للصدام والعنف.