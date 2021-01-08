إرجاء جلسة محاكمة نتانياهو بسبب الإغلاق لاحتواء كورونا

أعلن قضاة محكمة اسرائيلية اليوم الجمعة، عن تأجيل مثول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمام المحكمة المقرر الأسبوع المقبل في قضية فساد إلى أجل غير مسمى بسبب الإغلاق المشدد الذي فرضته إسرائيل الخميس لاحتواء كوفيد-19.بدأت محاكمة نتنياهو في 24 مايو الماضي في جلسة حضرها شخصيًا وتم إبلاغه فيها بالتّهم الموجّهة إليه، وهي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.ومن المقرّر أن يمثُل في 13 يناير للردّ رسميًا على الاتّهامات التي اعتبرها في مايو "سخيفة".وقالت المحكمة المركزية في القدس الشرقية في بيان الجمعة "في ضوء القيود المفروضة على تفشي الوباء والأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين الكبير في جلسة الاستماع وذلك خلال الإغلاق الساري، فإن جلسة الاستماع المحددة في 13 يناير 2021 ألغيت بسبب الإغلاق".