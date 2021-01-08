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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«أوقاف الإسماعيلية»: لم نرصد أي مخالفات.. والمساجد ملتزمة بإجراءات «كورونا»

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:29 م
الشيخ مجدي بدران،
الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن جميع الأئمة ومسؤولي المساجد ملتزمين بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بفتح المساجد، ولم يتم رصد أي مخالفات تستدعي غلق أي من المساجد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات له اليوم الجمعة، إن المواطنين بجميع المدن ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، وحريصين على ارتداء الكمامات واصطحاب المصليات الخاصة بهم، والتباعد الاجتماعي، وعدم التجمع أمام المساجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

وأضاف أن حملات التعقيم والتطهير والتنظيف مستمرة يوميًا، ويجري تطهير المساجد قبل وبعد أداء صلاة الجمعة بشكل دوري، بالتنسيق مع الإدارات الصحية بكل مدينة، وذلكم حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أن حملة التعقيم والتطهير التي تجري كل يوم جمعة تتضمن تعقيم محيط المساجد من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد حتى وإن لم يمسه أحد كإجراء احترازي؛ نظرًا لإقبال لمواطنين على المساجد في صلاة الجمعة.

وأهاب وكيل وزارة الأوقاف، جميع رواد المساجد بالاستمرار في الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية حافظ على سلامة الجميع.

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