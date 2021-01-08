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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

مايا مرسي تشكر الرئيس السيسي لتخصيصه نصف التعيينات بالبرلمان للمرأة

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:12 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الى عضوات مجلس النواب المعينات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في برلمان مصر ٢٠٢١.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخصيصه نصف قائمة التعيينات بمجلس النواب للمرأة، مما يؤكد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين المرأة وتعكس ثقته بقدراتها وإيمانه العميق بامكاناتها.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بوصول 162 نائبة الى برلمان مصر ٢٠٢١، بنسبة بلغت 27%، لافتة الى أن هذه النسبة غير المسبوقة قد فاقت نسبة ال25% المخصصة للمرأة في مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة، مؤكدة أن هذا يعد انتصارًا كبيرًا ومكتسبا جديدًا للمرأة المصرية، سوف يضاف إلى السجل الحافل لمكتسباتها خلال عصرها الذهبي، فضلًا عن أنه سوف يساهم فى ارتفاع مؤشرات مصر على المستوى الدولى فى مجال التمكين السياسى للمرأة، مؤكدة أن هذا العدد غير المسبوق للسيدات فى برلمان مصر ٢٠٢١ يعد تتويجا لتاريخ المرأة المصرية الطويل لنيل حقوقها السياسية، كما يؤكد أيضًا نجاح التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة برلمان 2015 والتى شهدت وجود 90 نائبة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن قائمة النائبات المعينات تعكس ثقة القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وامكاناتها، معبرة عن سعادتها أن القائمة تضم نخبة متميزة ومتنوعة من خيرة سيدات مصر من مختلف المجالات، مما يساهم فى إثراء التجربة البرلمانية، متمنية لهن النجاح والتوفيق خلال دورهن الهام تحت قبة البرلمان.

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