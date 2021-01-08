رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ شمال سيناء: استكمال مشروع تطوير العريش خلال 2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:34 م
محمد عبدالفضيل شوشة
محمد عبدالفضيل شوشة
مصطفى دياب
طباعة
قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه خلال عام 2021 سوف يتم استكمال مشروع تطوير العريش الذي انتهت مرحلته الأولى وتم افتتاحها في أكتوبر الماضي.

وأضاف "شوشة" خلال بيان له، أن المرحلة الأولى تضمنت تطوير 5 ميادين والمحاور الرابطة بينها شاملة رصف وتركيب الأرصفة والتشجير وإنشاء نافورة وحائط جداري به العديد من اللوحات الفنية التي تدل على تراث سيناء وذكرى النصر.

وأضاف المحافظ، أن المحور الثاني الذي سيتم تطويره هو طريق الجيش الممتد من مديرية أمن شمال سيناء حتى مستشفى العريش العام وميدان النصر وصولًا إلى الساحة الشعبية ثم إلى ميدان العتلاوى فشارع أسيوط ليكون محورًا تبادليًا مع محور طريق الفاتح.

كما يتم تطوير الكورنيش البحري من المساعيد حتى غرناطة، حيث تم إعداد مخطط جيد لبدء تطويره لينتهي بالتوازي مع تطوير محوري الفاتح والجيش.

موضوعات متعلقة

«صدر قصر العينى» يوضح أسباب سرعة انتشار كورونا

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

فرق الطوارئ تبحث عن ضحايا بعد انهيار موقف سيارات فى نابولى

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين