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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

العيادات الخارجية بـ«الأزهر التخصصي» تعمل من الأحد للأربعاء أسبوعيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:10 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو الغيط
إسلام أبوالمجد
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أعلن الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، أنه نظرًا للأوضاع الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر إجراء عمليات رش وتطهير وتعقيم كامل لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي، مشيرًا أن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على صحة المترددين على المستشفى وسلامتهم.

وكذلك في ضوء حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وطالب عميد كلية الطب السادة الأفاضل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر بمراعاة ذلك نظرًا لأعمال التعقيم للعيادات الخارجية واللجنة الطبية، والتي تقرر لها يومي السبت والخميس من كل أسبوع، لافتًا إلى أن العيادات الخارجية تعمل من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، ابتداء من يوم الأحد القادم 10 من يناير الجاري.

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