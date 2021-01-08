31 نائبًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب

شمل قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بشأن تعيين 28 شخصا في مجلس النواب 2021، ودعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل، تعيين 3 نواب جدد في البرلمان من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وقال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب داخل مجلس النواب، يصل إلى 31 عضوا بعد قرار بتعيين 3 أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم «النائب عماد خليل، النائبة آية مدني، النائبة هدى عبد الستار».وكانت تنسيقية شباب الأحزاب حصدت 28 مقعدا في انتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضاءها الذين تم تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بمجلس النواب، حيث قام الرئيس بتعيين 28 عضوًا وفقًا لما نص عليه الدستور، من بينهم ثلاثة من أعضاء التنسيقية، وهم النائبة هدى عبد الستار، النائبة آية مدني، والنائب عماد خليل.وتتمنى «التنسيقية» لنوابها التوفيق والسداد فيما أوكل إليهم من مهام، تطبيقًا لشعار برلمان بمفهوم جديد، كما تتقدم التنسيقية بجزيل الشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه المتواصل بتمكين الشباب وحرصه على اختيارهم.