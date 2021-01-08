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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال تجميل عين شمس والمرج

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:07 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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أجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، جولة لمتابعة مستوي النظافة والتجميل بمناطق حي عين شمس، مرورا بشارع عصمت حتى حي المرج بمحافظة القاهرة.

وخلال الجولة اجتمع رئيس هيئة نظافة القاهرة، مع بعض الجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشيوخ عن المرج، ومتعهدي الجمع السكني واستمع إلى الشكوى الموجودة على أرض الواقع بالشوارع، وطلب من الجميع مساعده الهيئة في التفرغ لتنفيذ مهمتها الأساسية من تجريد ورفع الأتربة، وتجميل وإنارة الحي من خلال التوعية المستمرة من الجميع، ساء جمعيات أهلية، وأعضاء برلمان للأهالي بتوقيتات محددة لجمع القمامة بكل مربعات المرج السكنية حتي يتم المحاسبة الدقيقة لمتعهدي الجمع السكني بكل حزم.

وفي نهاية الجولة أمر رئيس هيئة نظافة القاهرة المركزية للنظافة برفع التراكمات الموجودة بمنطقة بركة الحاج وفتح الطريق لتسهيل حركة السير، لحياه الناس اليومية بتلك المنطقة علي أن يتم زيارة حي المرج للوقوف علي ما تم إنجازه،وقدم أهالي المرج عميق الشكر والتقدير لما لمسوه من الجهد المبذول من الهيئة واهتمام برفع النظافة والتجميل بحي المرج.

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