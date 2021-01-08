توابع الاقتحام..«ترامب» يدعو لمصالحة.. و«بايدن» يختار فريقه الرئاسي

-التحقيقات مستمرة



-الاستقالات تتوالى



-تزايد أعداد القتلى



ترامب يدعو للمصالحة



-ربع مليون أمريكي يوقعون عريضة لإقالته



-بايدن يواصل اختيار فريقه الرئاسي



لا تزال تداعيات ليلة اقتحام الكونجرس الأمريكي تتوالى وسط انتقادات داخلية وخارجية، مع استمرار التحقيقات لتحديد المتسبب في أحداث العنف والشغب التي لم تشهدها الولايات المتحدة في تاريخها.أعلن القائم بأعمال المدعي الأمريكي مايكل شيروين، اليوم الجمعة، إن المحققين الفيدراليين يدققون خلف كل شخص متورط في الاضطرابات التي شهدها الكونجرس، الأربعاء الماضي.وأكد القائم بأعمال المدعي الأمريكي أن التحقيقات ستشمل الدور الذي لعبه الرئيس دونالد ترامب في تحريض المتظاهرين، كما أنه سيتم فحص تصريحات وملاحظات الرئيس المنتهية ولايته قبل الهجوم.وأوضح "شيروين" أن المدعين الفيدراليين وجهوا 15 قضية جنائية بهذا الشأن، بما في ذلك اعتقال رجل ببندقية عسكرية نصف آلية، 11 زجاجة مولوتوف كانت جاهزة للتفجير، مضيفا أن معظم القضايا الموجهة للمتهمين تتعلق بالدخول غير المصرح به إلى مبنى الكونجرس، إضافة إلى قضايا تعلق بحيازة الأسلحة النارية، وسرقة الممتلكات.ولفت إلى أن هناك قدرا كبيرا من السرقات بالمبنى، مشيرا إلى أن هذه السرقات تثير مخاوف على الأمن القومي، دون الإشارة إلى ماهيتها.على خلفية اقتحام الكونجرس، استقال أربعة مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي، وذكر مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الاستقالة الجماعية تأتي في إطار سلسلة استقالات متزايدة لمساعدي ترامب، وفقا لقناة الحرة.وأضاف أن المسئولين الأربعة هم إيرين والش، كبيرة مديري الشئون الإفريقية، ومارك فاندروف، مدير أول لسياسة الدفاع، وأنتوني روجيرو، المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل، وروب جرينواي، مدير أول لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقي.من جانبها، أعلنت شرطة مبنى "الكابيتول"، وفاة ضابط شرطة متأثر بجراحه مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا ليلة الاقتحام إلى 5 أشخاص.يأتى ذلك بالتزامن مع قرار مدير شرطة الكابيتول ستيفن سوند، بالاستقالة من منصبه على خلفية أحداث الكونجرس، وطريقة تعامل الشرطة مع العملية.وأفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلا عن متحدثة باسم الشرطة قولها إن اخر يوم لسوند في العمل هو 16 يناير المقبل أي قبل أربعة أيام من تنصيب بايدن.وانتقد عدة نواب وخبراء أمن تعامل الشرطة مع أعمال الشغب، وعدم الاستعداد لمثل هذا الاحتمال على الرغم من أن الإعلان عن مظاهرة أنصار ترامب قبل أكثر من أسبوع، واعتبروا أن ما حدث ثغرة أمنية خطيرة.وجاءت استقالة "سوند" بعد وقت قصير من دعوة رئيس نقابة الشرطة جوس باباثاناسيو إلى تغيير في القمة.وقال "باباثاناسيو" في بيان "يشعر الضباط بالإحباط من الكيفية التي قوض بها الافتقار إلى القيادة، الاستجابة للغوغاء"، بينما أثنى على الجهود التي قام بها ضباط الشرطة للتعامل مع الوضع وفق الظروف المتاحة.فيما كشفت صحيفة نيويورك بوست عن هوية أحد مقتحمين مبنى الكونجرس الأمريكى مرتديا زيا غريبا من الفراء وكان يحمل درعا لمكافحة الشغب.وأوضح تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية أن الشاب هو ابن قاض في المحكمة العليا في بروكلين، ويدعي ارون موستوفسكى، ابن شلومو موستوفسكي شخصية بارزة فى المجتمع اليهودي الأرثوذكسي، تم انتخابه للمحكمة فى يناير الماضى.وقال موستوفسكى قبل اقتحام الكونجرس، إنه سيأتي للاحتجاج على انتخابات مسروقة، متابعا "لقد تعرضنا للغش لا أعتقد أن 75 مليون شخص صوتوا لصالح ترامب أعتقد أنه كان قريبا من 85 مليونا، أعتقد أن بعض الولايات التى كانت حمراء لفترة طويلة تحولت إلى اللون الأزرق وتم سرقتها، مثل نيويورك"، وفقا للصحيفة.وأضافت الصحيفة أنها لم تتمكن من الوصول لوالده للتعليق على الأحداث، فيما قال شقيقه "أخى لم يفعل شيئا غير قانونى، بالتأكيد لم يكن جزءا من أعمال الشغب".عكس تصريحاته خلال الفترة الماضية، أكد ترامب أنه يريد انتقالا سلسا للسلطة إلى إدارة خلفه الرئيس بايدن، داعيا إلى المصالحة وتضميد الجراح بعدما اقتحم مناصرونه مبنى الكابيتول.وقال إن إدارة جديدة ستنصب في 20 يناير الجارى، تركيزي الان ينصب على ضمان انتقال هادئ ومنظّم وسلس للسلطة هذه اللحظة تتطلب تضميد الجراح والمصالحة"، وفقا لوكالة أنباء تاس.وحول ردود الفعل على أحداث اقتحام الكونجرس، أكد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، أن صفحة ترامب قد طويت، وأصبح جزءا من الماضي على الساحة الدولية، لافتا إلى أن اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس، لم يكن مفاجئا بالنظر للمسار الذي سلكه ترامب.وقال ميشيل في تصريحات لقناة "RTBF" التلفزيونية،:"هذا بالفعل رجل من الماضي، من وجهة نظر دولية، أنا لا أستهين بالاثار التي تركها ترامب على الولايات المتحدة، وأنا مقتنع أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ستضطر إلى العمل لتوحيد الأمة الأمريكية".كما أعرب رئيس المجلس الأوروبي، عن أسفه لسلوك إدارة ترامب على الصعيد الدولي، قائلا "كانت اتصالات إدارة ترامب مع الاتحاد الأوروبي محدودة للغاية منذ عدة أشهر، وكان التعاون صعبا للغاية، وانسحب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، وكانت هناك توترت في العلاقات مع الناتو، متابعا في ظل الوضع المعقد في الشرق الأوسط حاول الاتحاد الأوروبي فتح حوار مع الولايات المتحدة، وكان ذلك أمرا بالغ الصعوبة، وبإمكاني الاستمرار في ضرب الأمثلة واحدا تلو الآخر".من جانبها، علقت ميشيل أوباما، على أحداث اقتحام الكونجرس،: "أنا حزينة لما حل ببلدنا"، وتابعت "كل ما أعرفه هو أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب من أجل إظهار الوطنية الحقيقية، الآن حان الوقت لأولئك الذين صوتوا من أجل هذا الرئيس دونالد ترامب لرؤية حقيقة ما يدعمونه، وأن يدينوا بقوة ووضوح أفعال الغوغاء".وعلقت على خطوة "فيسبوك وتويتر" بإغلاق حسابات ترامب على منصتيهما، قائلة: "لقد حان الوقت الان لشركات وادي السيليكون للتوقف عن تمكين هذا السلوك الوحشي والذهاب إلى أبعد مما فعلوه بالفعل، من خلال حظر هذا الرجل بشكل دائم من منصاتهم ووضع سياسات لمنع استخدام تقنيتهم من قبل قادة الأمة لتغذية الشغب والفوضى"، وتابعت "وإذا كان لدينا أي أمل في تحسين هذه الأمة، فقد حان الوقت الآن لتجاوز العواقب الخطيرة لفشل القيادة التي أدت إلى عار الأمس".واختتمت بيانها بافتراض أن العمل على إعادة توحيد أمريكا سيكون عملية غير مريحة، وأحيانا مؤلمة، لافتة إلى أنه لا يمكن التعافي إلا إذا دخلت البلاد في عملية التوحيد هذه بحب وصدق.فيما وقع ما يزيد على 230 ألف شخص على عريضة تطالب بإقالة ترامب من منصبه، وذلك عقب اقتحام أنصاره مبني الكونجرس، خلال جلسة للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية.وأوضحت المجلة أن العريضة التي أطلقها موقع MoveOn الإلكتروني اتهمت ترامب بمواصلة نشر نظريات المؤامرة حول التصويت والانتخابات بلا هوادة، والعمل بنشاط على التلاعب بنتائج الانتخابات.وتابع تقرير المجلة أن تحريض ترامب على ما أحدثه الغوغاء من أنصاره في الكونجرس هو أحدث حلقة في سلسلة من الإهانات والاعتداءات على الديمقراطية.وأشارت المجلة إلى أن العريضة موجهة إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ وإدارة ترامب، وهدفها الحصول على 300 ألف توقيع قبل إرسالها.من جانب اخر، وفى ظل اختياره لفريقه الرئاسى ورجال البيت الأبيض الجدد، اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حاكمة ولاية رود آيلاند، جينا ريموندو وزيرة للتجارة.كما اختار بايدن رئيس بلدية بوسطن مارتن وولش وزيرا للعمل، والمسؤولة السابقة في إدارة أوباما إيزابيل جوزمان لقيادة الوكالة المعنية بالشركات الصغيرة.وقال فريق بايدن في بيان له، إنه مع الإعلان عن أكثر من عشرين مرشحا لتولي مناصب وزارية، يقدم بايدن إدارة هي الأكثر تنوعا في التاريخ الأمريكي.وكان بايدن كشف فى ديسمبر الماضى بعضا من الأسماء التي اختارها لتكون جزءا من فريقه الاقتصادي الذي يضم في الغالب نساء وأقليات وشخصيات خدمت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.ومن أبرز تلك الشخصيات، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، التي اختارها بايدن لشغل منصب وزيرة الخزانة، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقال بايدن عن المجموعة التى اختارها "إنهم يشاركونني اعتقادي بأن الطبقة الوسطى بنت هذا البلد، وأن النقابات هي التي بنت الطبقة الوسطى، وفقا لبيان فريقه.وأضاف البيان أن أولوية المسؤولين الجدد ستكون إخراج البلاد من أسوأ أزمة وظائف منذ ما يقرب من قرن، من خلال دعم الشركات الصغيرة وتقوية النقابات وإعادة بناء العمود الفقري للولايات المتحدة الطبقة الوسطى.ووفقا للبيان، سيكون وولش، في حال تثبيته، أول نقابي منذ نحو خمسين عاما يقود وزارة العمل.، وسيكون عليه خصوصا الاهتمام بظروف العمل في الوقت الذي أدت فيه جائحة كورونا إلى تغيير عادات العمل في الشركات.