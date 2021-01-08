رئيس هيئة نظافة القاهرة يجري جولة لمحور إبراهيم العرابي

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، جولة ميدانية لمحور الفريق إبراهيم العرابي والذي يصل بأحياء عين شمس والطريق الدائري والسلام.وشدد رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته على الجميع بالمركزية للنظافة برفع التراكمات الموجودة أسفل المحور وإيجاد الحلول المناسبة لها.وأكمل الشرشابي جولته إلى حي السلام لتفقد حالة النظافة بشوارع مدينة السلام وطلب من متعهد الجمع السكني بسرعة رفع مخلفات بعض المناطق بالحي.رافق رئيس هيئة نظافة القاهرة المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة والعميد محمود أبوبية رئيس المركزية للنظافة والعميد عبد الهادي مدير عام الأمن ومديري المنطقة الشرقيه ورؤساء الفروع.