رفع 80 إشغالا من شوارع دسوق في كفر الشيخ

شهدت شوارع مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات من باعة وسيارات، وحررت 6 محاضر إشغالات و20 مضبوطات متنوعة ورفع 80 إشغالا من الطريق، وكذلك المرور على المحلات التجارية ومحطة السكة الحديد لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.جاء ذلك بحضور السيد عبد الستار، نائب رئيس المدينة للإشغالات، والنقيب إبراهيم حسن، رئيس وحدة المرافق، وجابر داود، رئيس قسم الاشغالات،وفريق العمل المعاون لهم من قسم الاشغالات، وشرطة المرافق.وأعلن مجلس مدينة دسوق، أنه قد تم إتخاذ الإجراءات اللازم ومازالت الحملة مستمرا يوميا وذلك لإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع.