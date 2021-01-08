«البحوث الإسلامية» يعقد ملتقى الأخوة الإنسانية افتراضيًا للوافدين

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع مركز تطوير الوافدين اللقاء الثاني من ملتقى الأخوة الإنسانية للطلاب الوافدين عبر تطبيق "zoom"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، الثلاثاء المقبل.ويعقد اللقاء بعنوان: "المؤسسات الدينية ودورها في تحقيق الأخوة الإنسانية"، في إطار ما تنص عليه وتقره وثيقة الأخوة الإنسانية من أهمية ترسيخ مفاهيم السلام العالمي وإقرار ثقافة العيش المشترك بين جميع الشعوب.يشارك في اللقاء الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث، المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الوافدين.