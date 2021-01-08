نائب محافظ القاهرة يتفقد سوق الخميس القديم بالمطرية

أجرى إبراهيم صاب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة بحي بالمطرية لمتابعة أعمال الصرف الصحي، والمنطقة المحيطة بسوق الخميس القديم، كما تابع خلال جولته منع السوق والذى كان يعقد أسبوعيًا في منطقة السوق القديم.وكلف "صابر" خلال جولته رئيس حي المطرية، بمتابعة السوق القديم ومنع والإشغالات، بعد أن كلف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بإنهاء السوق العشوائي.كان محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قد تفقد الأعمال القائمة بمحيط استاد القاهرة، وتابع خلال جولته اعمال رفع كفاءة استاد القاهرة.