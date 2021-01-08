ربع مليون أمريكي يوقعون على عريضة لإقالة ترامب

وقع ما يزيد على 230 ألف مواطن أمريكي، على عريضة تطالب بإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه، وذلك بعد اقتحام أنصاره مبني الكونجرس، أول أمس الأربعاء، وفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.وأوضحت المجلة، أن العريضة التي أطلقها موقع "MoveOn" الإلكتروني اتهمت ترامب بمواصلة نشر نظريات المؤامرة حول التصويت والانتخابات بلا هوادة، والعمل بنشاط على التلاعب بنتائج الانتخابات.ولفتت إلى أن تحريض ترامب على ما أحدثه الغوغاء من أنصاره في الكونجرس هو أحدث حلقة في سلسلة من الإهانات والاعتداءات على الديمقراطية.وأشارت المجلة إلى أن العريضة موجهة إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ وإدارة ترامب، وهدفها الحصول على 300 ألف توقيع قبل إرسالها.تأتى تلك العريضة بالتزامن مع دعوات المشرعون لمايك بنس، نائب ترامب، باستخدام التعديل الـ25 من الدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الإدارة بتحديد ما إذا كان الرئيس لم يعد لائقا للقيام بواجباته ثم يقدمون قرارهم للكونجرس، وبعدها يتولي بنس مهام الرئيس حتى يتم تنصيب بايدن في 20 يناير الجارى.