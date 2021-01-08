رئيس أسوان الجديد: المدينة عروس الصعيد ولا بُد من إظهار جمالها

قال العميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان الجديد، إنه قبل مجيئه إلى أسوان لاستلام مهام عمله، حرص على إجراء دراسة عن المشاكل التي تعاني منها المدينة، ووجد أن أبرزها ملف النظافة'، ولكنها مشكلة عامة على مستوى الجمهورية وليست في مدينة أسوان فقط، موضحًا أن المدينة تعد عروس الصعيد لذلك لا بُد من إظهار جمالها.وعبر شرشر لـ"الدستور"، عن مدى سعادته لتوليه هذا المنصب، بمدينة لها طابع خاص، وأنه سيبذل أقصى جهد من أجل توفير الراحة للأهالي، وأن مكتبه مفتوح للجميع، وأنه في خدمة أهالي اسوان الكرام، ويضع نفسه في مكان المواطن له حق أن يعيش حياة كريمة.وأوضح أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، من أبرز أولوياته ملف النظافة والانتهاء من المشاريع الجارية داخل المدينة، وأنه سيتبع توجيهاته، لكى يستطيع إعادة المدينة لمظهرها الحضارى.وأشار إلى أنه تسلم مهام عمله مساء أمس الخميس، وأجرى جولة ميدانية في أكثر من منطقة للتعرف والوقوف على المشاكل ومعاناة المواطنين، وأكثر منطقة تحتاج لحلول سريعة وجذرية.