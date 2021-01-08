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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:49 م
ضبط سيارة محملة قمح
ضبط سيارة محملة قمح
أسيوط – محمد أبو شادي:
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تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بمحافظة أسيوط من ضبط سيارة نقل بمقطورة محملة بـ 70 طن قمح روسي مستورد واردة من أحد البواخر لصالح أحد المطاحن بالمنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط، وذلك قبل تهريبها إلى محافظة سوهاج.

وتم التحفظ على السيارة وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، مؤكدًا على تكثيف الحملات التموينية على كافة المنشآت والمنافذ لمنع التلاعب وتهريب السلع الأساسية ومحاربة استغلال بعض الفئات للتربح غير المشروع والتصدى بكل حزم لمحاولات الاتجار بالسوق السوداء.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المديرية تمكنت من إحباط محاولة للتهريب والتصرف في أقماح مستوردة حيث تم ضبط سيارة بمقطورة محملة بكمية من الأقماح الروسية المستوردة واردة من أحد البواخر تبلغ حمولتها 70 طن و310 كيلو أقماح وهي في طريقها إلى محافظة سوهاج حيث إنه من المفترض توجهها إلى مطحن العالمية بالمنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط وتم التحفظ علي السيارة والمقطورة بحمولتها من القمح بشركة مطاحن مصر الوسطي وتم تحرير محضر للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

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