مساعدة الرئيس الأرميني: «سركيسيان» يواجه صعوبات صحية مع إصابته بكورونا

قالت هاسميك بتروسيان، مساعدة الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، إن الأخير يواجه صعوبات صحية مع إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، لكنه يواصل أداء مهامه عن بعد.وقالت بتروسيان، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، إن الرئيس سركيسيان "الذي يخضع للعزل بسبب فيروس كورونا، يواجه مسارا معقدا للمرض"، مشيرة إلى أنه يعاني من بعض الأعراض، لكنه "يواصل العلاج تحت إشراف الأطباء، وبناء على حالته الصحية، فإنه يعمل عن بعد"وكان مكتب سركيسيان، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، إيجابية نتيجة اختبار الكشف عن الإصابة بـ"كوفيد-19" لدى الرئيس وزوجته أثناء تواجدهما في العاصمة البريطانية لندن، حيث خضع لجراحة في قدمه، ويقيم الرئيس بلندن حتى اليوم.وقالت بتروسيان، اليوم، إن الرئيس سركيسيان سيعود للعاصمة الأرمينية يريفان لمتابعة أعماله حال استقرار حالته وسماح الأطباء بذلك.