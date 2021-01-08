نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع كفاء محيط استاد القاهرة

تفقد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ورئيس حي غرب القاهرة، أعمال رفع كفاءة محيط استاد القاهرة والوقوف على ما تم تنفيذه، استعدادا لاستقبال بطولة كأس العالم لبطولة كرة اليد.وكلف نائب محافظ القاهرة خلال جولته حي غرب مدينة نصر، بسرعة الانتهاء من الاعمال الجارية من رفع كفاءة الأرصفة والنباتات التجميلية ومراجعة الإنارة.و واصلت محافظة القاهرة رفع كفاءة محيط استاد القاهرة بمناسبة الاستعداد لكأس العالم لكرة اليد، ومشاركة لمجموعة من الشباب المتطوع من "حزب مستقبل وطن"، في أعمال دهانات ونظافة في محيط إستاد القاهرة بمدينة نصر.يذكر انه من المقرر انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة اليد في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.