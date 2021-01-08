822 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الكيلة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة و1405 حالات شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، وجود 105 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.