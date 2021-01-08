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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الزكاة وأثرها في التوازن المجتمعي».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:46 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد وقتها عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن علاج مرضى فيروس كورونا المستجد وتوفير الدواء والأجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم، ومساعدة المضارين من الظروف الاقتصادية التي فرضها انتشار كورونا من أولى أولويات الزكاة في هذه الأيام.

وأكد في بيان له، الجمعة، أنه يجوز تعجيل الزكاة وتقديم موعد إخراجها لصالح الفقراء، ولا سيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات، داعيا الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

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