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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:45 م
معاينة مستشفى الايمان
معاينة مستشفى الايمان
أسيوط – محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم اختيار مستشفى الايمان العام بمنطقة الاربعين بحي غرب مدينة أسيوط كمركز لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك في اطار الاستعدادات النهائية لبدء تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفي إطار خطة الدولة لمجابهة الفيروس.

وأوضح محافظ أسيوط إنه بعد معاينة العديد من المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة لاختيار وتجهيز مركز تلقي تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا وقع الاختيار على مستشفى الإيمان العام لتوافر كافة الاشتراطات الصحية بها ومطابقتها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي بها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

هذا وقد ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة جاهزية المكان وقام المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بمعاينة مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط لمتابعة التجهيزات التي تتم لتخصيصها كمركز للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك في وجود مدير المستشفى والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب ومأمور قسم أول أسيوط وتم معاينة تجهيز أماكن الاستقبال وأماكن التطعيم وحركة المرور وذلك طبقا للجنة المشكلة من المحافظة ومديرية الأمن ومديرية الصحة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد سبق أن أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

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