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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الإسكندرية» تحرر 306 محاضر ومخالفة خلال حملات موسعة

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:41 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، بحملات مكبرة لتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، أسفرت عن تحرير 306 محاضر مخالفات متنوعة بنطاق مستوى الإدارات.

حيث قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات موسعة أسفرت عن تحرير 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر تصرف فى الرصيد الاستيراتيجى عدد 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 محم لأحد المخابز البلدية، و14 محضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبقال تموينى مخالف.

كما شنت إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان مدير الادارة وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الادارة، أسفرت عن تحرير 19 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر انتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمخبز بلدى لتصرفه فى الرصيد الاستيراتيجى للدقيق، وتحرير 6 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، ومحضر حيازة سلع مجهولة المصدر.

و من ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة وإشراف محمد زكريا رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 25 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 17 محضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف،
ومحضر لمستودع بوجاز مخالف، ومحضر لثلاجة مواد غذائية مخالفة


كذلك قامت إدارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة، وإشراف رضا حسن رئيس الرقابة، بحملات أسفرت عن تحرير 29 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 24 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 15 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق.

و قد قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة اسفرت عن تحرير 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص، كما تم سحب عينات قمح ودقيق ومكرونة للتحليل.

وعلى صعيد آخر قامت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الادارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات أسفرت عن تحرير 20 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 15 محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 11 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

كما قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة وإشراف محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، حيث أسفرت عن تحرير 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

كذلك قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 مخاصر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبقال تموينى مخالف، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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