نائب محافظ القاهرة يتفقد الأعمال القائمة بشارع العقاد بحي المطرية

واصل حي المطرية من تنفيذ التطويرات بالشوارع المحورية والميادين العامة حسب خطة عمله وتنفيذه لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وتوجيهات إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.وتفقد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بمرافقة اللواء حسام لبيب محمد رئيس حي المطرية، بمتابعة الأعمال الجارية بشارع العقاد بجوار مستشفى المطرية، وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية بنطاق حى المطرية.كما واصل حي المطرية فى إطار الجهود المبذولة من مسئولى الحي، وبناء على توجيهات اللواء محافظ القاهرة بالتواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة مايتم من أعمال وحسب تعليمات اللواء حسام لبيب محمد رئيس حى المطرية استكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك لأرصفة شارع التروللى فى إطار خطط التطوير الجارية حاليا بنطاق حى المطرية.