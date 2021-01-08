10حيل تجعل بطارية الهاتف تدوم فترة أطول

1-نظف الغبار من منفذ شحن هاتفك



2-لا تستخدم لبادات السيارة والحصير



3- أخرج الماء والغبار من السماعة



4-أحضر هاتفك لخدمات الضمان بانتظام



5-لا تضع هاتفك في الجيب الخلفي.



6-إيقاف تشغيل Bluetooth عند عدم استخدامه



7- اشحن هاتفك قبل أن تموت البطارية تمامًا.



8-حدث برامجك بانتظام



9- لا تستخدم أجهزة شحن USB في المطار



10- لا تستخدم الهاتف مع سوار اللياقة البدنية



يواجه كثيرون من الأشخاص مشكلة بشأن بطارية المحمول، غالبا ما تحدث بها مشكلة قبل مرور عام واحد على شراء الجهاز، وهناك نصائح يقدمها موقع Bright Side تساعد بطارية هاتفك الذكي على الاستمرار لعدة سنوات.استخدم عود أسنان لكشط الجزء الداخلي من المنفذ برفق، قم بمسحها حول الجزء الداخلي من المنفذ لتخفيف أي غبار ثم قم بهز الهاتف قليلًا لجعل الغبار يتساقط، خذ وقتك وكن لطيفًا قدر الإمكان.لا تمنحك الحصائر والوسادات المانعة للانزلاق ضمانًا حقيقيًا بأن هاتفك لن ينزلق لأسفل، لا يزال هناك احتمال أن يطير بعيدًا في الزاوية التالية التي تسرع فيها، يمكن أن يؤدي هذا النوع من المواقف إلى إتلاف هاتفك بشدة، أو ما هو أسوأ فقد يؤدي إلى تدميره تمامًا.نجا هاتفك من ملامسة الماء، لكن هل الصوت القادم من مكبرات الصوت مكتوم؟ لأن بعض الماء ربما لا يزال محاصرًا في المكبرات، يستخدم غالبية الأشخاص الأرز لتجفيف هواتفهم الذكية، لكن لدينا طريقة أكثر فعالية،قم بتنزيل تطبيق android سيساعدك على إخراج الماء من السماعة.سيوفر أموالك، سيقوم المتخصصون في المتاجر ومراكز الخدمة المعتمدة بتشخيص هاتفك الذكي وإصلاح أي ضرر داخلي أو خارجي، ربما لن يكلفك شيئا حسب الضمان.قد تنسى، ثم تجلس عليه وتسحقه، سيكون من العار تدمير الهاتف بهذه الطريقة.تعد تقنية Bluetooth أداة مفيدة للغاية، لكنها تكون خطيرة أيضًا، يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدامه، ستحظر جميع أنواع التنزيلات الضارة التي قد تكون في طريقك.لا حرج في أن تكون بطارية هاتفك 0٪، لكن إذا حدث ذلك كثيرًا، فسيخدمك هاتفك لفترة أقصر، يحتوي كل هاتف على قدر من دورات الشحن، عندما تشحن هاتفك بنسبة 100٪ ثم تستخدمه حتى يتم استنزاف البطارية تمامًا، إذا كنت تفعل ذلك بانتظام، فلن تدوم بطارية هاتفك.التحديث ضروري للتخلص من بعض الأخطاء التي قد تواجهها، وجعل هاتفك يعمل بشكل أكثر سلاسة وأسرع، ويحافظ على دفاعاته.توجد شواحن USB منتشرة في جميع أنحاء المطارات، يمكن أن تكون شواحن المطار هذه مريحة للغاية بالنسبة، لكنها ليست بالضرورة آمنة، أثناء شحن هاتفك، ستنقل البيانات، يمكن أيضًا الوصول إلى هذه البيانات بواسطة المتسللين باستخدام نفس المنافذ، عند توصيل كابل هاتفك بمنفذ مخترق، فإنه يربط جهازك بمحرك أقراص خارجي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى بدء عملية قيام جهات خارجية بتنزيل بياناتك، أو الاستيلاء على الوسائط الخاصة بك، أو حتى تحميل برامج ضارة.هناك 3 عوامل ستدمر هاتفك الذكي قد يؤدي نقص دوران الهواء إلى ارتفاع درجة الحرارة وقد يصل عرقك إلى منفذ الشحن بهاتفك الذكي، يمكن لملح العرق أن يتلف الأجهزة بل ويسبب مشاكل أخرى بجهازك.