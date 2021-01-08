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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الأرصاد»: طقس السبت شبورة ضبابية ودافئ نهارا.. والعظمى 23

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:37 م
شبورة ضبابية
شبورة ضبابية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، غدا السبت، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

و تتكون شبورة مائية كثيفة تصل الى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر الى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وفي البحر الأحمر تكون الحالة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
الإسكندرية 22 13
وادى النطرون 22 14
طنطا 22 14
شبين الكوم 22 14
دمنهور 22 14
بلطيم 23 14
مطروح 20 13
السلوم 23 11
سيوة 21 10
بورسعيد 22 15
دمياط 21 14
الزقازيق 23 14
المنصورة 22 13
الاسماعيلية 23 12
السويس 23 12
العريش 22 11
رفح 21 11
رأس سدر 23 13
نخل 22 04
نويبع 24 17
طابا 22 14
كاترين 19 05
الطور 24 15
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 26 16
مرسى علم 25 15
الفيوم 24 12
بنى سويف 24 12
المنيا 24 09
أسيوط 25 10
سوهاج 26 10
قنا 27 10
الأقصر 28 11
أسوان 28 12
ادفو 28 13
أبو سمبل 27 14
الوادى الجديد 26 09
شلاتين 29 19
أبو رماد 28 18
حلايب 26 20
رأس حدربة 26 19

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