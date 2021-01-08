«الأرصاد»: طقس السبت شبورة ضبابية ودافئ نهارا.. والعظمى 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، غدا السبت، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.و تتكون شبورة مائية كثيفة تصل الى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط سيناء وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر الى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وفي البحر الأحمر تكون الحالة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 23 14الإسكندرية 22 13وادى النطرون 22 14طنطا 22 14شبين الكوم 22 14دمنهور 22 14بلطيم 23 14مطروح 20 13السلوم 23 11سيوة 21 10بورسعيد 22 15دمياط 21 14الزقازيق 23 14المنصورة 22 13الاسماعيلية 23 12السويس 23 12العريش 22 11رفح 21 11رأس سدر 23 13نخل 22 04نويبع 24 17طابا 22 14كاترين 19 05الطور 24 15شرم الشيخ 26 17الغردقة 26 16مرسى علم 25 15الفيوم 24 12بنى سويف 24 12المنيا 24 09أسيوط 25 10سوهاج 26 10قنا 27 10الأقصر 28 11أسوان 28 12ادفو 28 13أبو سمبل 27 14الوادى الجديد 26 09شلاتين 29 19أبو رماد 28 18حلايب 26 20رأس حدربة 26 19