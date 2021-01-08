رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: بلادنا لن تكون ساحة للصراعات الإقليمية والدولية

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:35 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
ا ش ا
طباعة
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن بلاده لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية والدولية بعد اليوم، وسيكتمل انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية خلال الأيام المقبلة.

وأكد الكاظمي في كلمته خلال الاحتفال بالعام المئة لتأسيس الجيش العراقي التي أوردتها قناة (السومرية نيوز) اليوم الجمعة، أنه تم سحب دفعات من القوات الأمريكية من العراق ضمن توقيتات فنية خلال الأشهر الماضية، مبينا أن هذه الخطوة جاءت كثمرة للحوار الاستراتيجي المتواصل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب سوف يكتمل في الأيام المقبلة ولن يتبقى إلا مئات منهم فقط للتعاون في مجالات التدريب والتسليح والدعم الفني.

وأضاف الكاظمي أنه لن يسمح باختطاف القرار الوطني من قبل أي جهة كانت.. "ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية".

بدوره حذر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، مما سماه "اندلاع حرب أهلية في العراق"، حال استمر إطلاق الصواريخ العشوائية على المنطقة الخضراء.

وقال عناد: "يجب أن نكون حكماء ونعمل بطريقة علمية، ولا نجر البلاد إلى حرب أهلية".. لافتا إلى أن السياسيين تمت مخاطبتهم بوضع الخلافات الشخصية جانبًا، ووضع مصلحة البلد أولًا، لأنه إذا حدث شيء ما، فالكل سيخسر ولا يوجد رابح.

موضوعات متعلقة

«صدر قصر العينى» يوضح أسباب سرعة انتشار كورونا

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

الصور

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

الأكثر قراءة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

فرق الطوارئ تبحث عن ضحايا بعد انهيار موقف سيارات فى نابولى

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

تباطؤ ملحوظ في هجرة العمال إلى ألمانيا

2020 السنة الأعلى حرارة عالميًا بالتساوى مع 2016

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع