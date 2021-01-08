«الشباب والرياضة» في سوهاج تعلن انطلاق دوري الـ 8

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، جدول سير مباريات دوري الثمانية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم، في نسخته الـ 8 لموسم 2021 بنظام دوري الدور الواحد والمقرر أن ينطلق في 17 يناير الجاري.من جانبه، قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن هذا الدوري يأتي في إطار حرص المديرية على تشجيع مراكز الشباب وفرقها المختلفة بالمحافظة لممارسة الرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مع التزام بمراعاة الإجراءات الاحترازية والمتابعة المستمرة لتطبيقها بالملاعب جيدة التهوية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم بمراكز الشباب.وأضاف "شوقي" أن نظام الدوري هذا العام يتم بتصعيد المركز الأول والثاني من كل مجموعة، في أربع مجموعات بإجمالي ثماني فرق يتم تقسيمها الى مجموعتين، موضحا أن كل مجموعة تضم 6 مباريات بحسب جدول زمني يبدأ في 17 و18 من يناير الجاري، وتنتهي الأول من فبراير المقبل في توقيت الثانية عشر ظهرا أيام الأحد والاثنين.وأشار الى أنه جميع المباريات ستقام على ملعب مركز شباب الري، وملعب مركز شباب مدينة سوهاج التي تم تجهيزها وتعقيمها.