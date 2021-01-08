النمسا تحصل على 6 ملايين جرعة إضافية من لقاح «فايزر - بوينتك»

أبرمت الحكومة النمساوية اليوم الجمعة، عقدا مع شركة "بوينتك " العالمية للدواء لتسليم 6 ملايين جرعة تطعيم إضافية من لقاح " فايزر - بوينتك " المضاد لفيروس كورونا ليصل حجم تعاقدات الحكومة النمساوية مع الشركة إلى 5ر11 مليون جرعة.وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن مفوضية الاتحاد الأوروبي وقعت بالفعل عقدًا للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاح " فايزر – بيونتك " المضاد لفيروس كورونا.وقد وجه كورتس الشكر إلى المفوضية الأوروبية، معتبرا أنها حققت نجاحا مهما في هذه الصفقة التي ضاعفت بموجبها حصة الاتحاد الأوروبي في اللقاح.وتوقع كورتس الحصول على 1.5 مليون جرعة تطعيم إضافية في النمسا في الربع الثاني من العام الجاري.يشار الى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت اليوم في بروكسل أن 75 مليون جرعة من العقد يجب أن تكون متاحة بالفعل في الربع الثاني من عام 2021، حيث ذكرت أن العقد الجديد جاء في أعقاب شكاوى حول نقص اللقاحات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.