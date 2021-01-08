وزير المالية الأيرلندي: قيود كورونا ستستمر حتى نهاية مارس

قال باسكال دونوهوي، وزير المالية الأيرلندي، أن الشركات التي أغلقت أبوابها في أيرلندا في الوقت الحالي، بسبب القيود الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، لن تفتح أبوابها قبل نهاية مارس المقبل، وذلك في تصريحات أدلى بها لإذاعية "آر.تي.إي"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الجمعة.وتعتزم الحكومة إعادة النظر في القيود في 30 يناير الجاري، وكانت أيرلندا قد فرضت، أمس الأول الأربعاء، قيودا حيث يهدد الفيروس بالخروج عن السيطرة.وكانت الإحصاءات الرسمية الصادرة أمس الأول، قد أظهرت استمرار معدل البطالة في أيرلندا أعلى من 20% خلال ديسمبر الماضي، حيث مازالت البلاد تعاني من الأثر الاقتصادي للقيود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.