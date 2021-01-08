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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2063 إصابة جديدة و73 حالة وفاة بكورونا في النمسا

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:33 م
كورونا النمسا
كورونا النمسا
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 2063 إصابة جديدة، و73 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 376 ألفا و793 حالة، تعافى منها 349 ألفا و215 حالة، بينما توفى 6641 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه يتواجد بالمستشفيات 2371 حالة منهم 371 حالة بالعناية المركزة

وذكرت أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في فيينا وبلغت 380 حالة، يليها النمسا السفلى 321 حالة، وستيريا 312 إصابة، وسالزبورج 282 حالة، والنمسا العليا 253 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند بواقع 47 إصابة.

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