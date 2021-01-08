فريدة الشوباشي لـ«الدستور»: ترأسي لأول جلسة في البرلمان شرف كبير

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، التي تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، إنَّ ترأسها للجلسة يمثل شرفًا وفخرًا كبيرًا لها، وتتويجًا لمشوارها الإعلامي، كما أن عضويتها في البرلمان «شهادة جديدة لها تضاف لتاريخها ومشوارها».وأكدت الشوباشي في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن ترأسها للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب جاء من قبيل الصدفة بحكم أنها أكبر الأعضاء سنًا، ولكن هذا شرف كبير لها أن تدير جلسة لمجلس النواب.وأضافت: «ربنا رتبهالي وكتبهالي، وأشعر بالفخر أني أتولى هذه الجلسة، فهذا يعد بالنسبة لي تكريمًا كبيرًا وشرفًا عظيمًا أني حصلت على عضوية مجلس النواب، فهذا تتويج لمشواري الطويل، والذي حاولت فيه تقديم ما يفيد الدولة المصرية، ويساهم في تنميتها ودفع عجلة التقدم والتطوير فيها نحو الأفضل».وتابعت: «عندما سمعت خبر ترأسي للجلسة كنت في غاية الفخر والسعادة بأنني سأنول هذا الشرف العظيم، أنني أدير جلسة بها مجموعة من القامات والكوادر التي اختارها الشعب المصري وحرص على النزول والمشاركة بقوة في تلك الانتخابات».