تشريح جثة موظف لقى مصرعه إثر سقوط مصعد «كلارك» فى العمرانية

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة تشريح جثة موظف لقى مصرع بعدما سقط عليه مصعد "كلارك" خاص برفع البضائع أُثناء عمله داخل شركة أدوية فى العمرانية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد إصابة موظف سقط عليه "كلارك" بضائع داخل شركة أدوية، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبعد مرور يوم على إيداعه العناية المركزة فارق الحياة.وتوصلت التحريات إلى أن الضحية يعمل بشركة الأدوية، وخلال نقله بضائع بها، سقط على كلارك بضائع، ما أسفر عن إصابته ومصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.