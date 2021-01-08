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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع البطالة في منطقة اليورو بنسبة طفيفة بنوفمبر

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:32 م
البطالة في منطقة
البطالة في منطقة اليورو
وكالات
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تراجعت البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة، بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، ولكنها ظلت أعلى بكثير من معدلاتها في عام 2019.

وأظهرت أول تقديرات مكتب الاحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، والتي صدرت اليوم الجمعة، أن نسبة البطالة في منطقة اليورو بلغت 8.3 بالمئة في نوفمبر، في حين كانت تبلغ 7.4 بالمئة خلال نفس الشهر عام 2019.

وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وصلت نسبة البطالة في نوفمبر 2020 إلى 7.5 بالمئة، في تراجع من 7.6 بالمئة في أكتوبر، ولكنها جاءت أعلى من نسبة البطالة المسجلة في نوفمبر 2019 والتي بلغت 6.6 بالمئة.

وجدير بالذكر أن جائحة كورونا تسببت في خسارة الآلاف الوظائف في أوروبا.

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