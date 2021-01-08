تراجع البطالة في منطقة اليورو بنسبة طفيفة بنوفمبر

تراجعت البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة، بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، ولكنها ظلت أعلى بكثير من معدلاتها في عام 2019.وأظهرت أول تقديرات مكتب الاحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، والتي صدرت اليوم الجمعة، أن نسبة البطالة في منطقة اليورو بلغت 8.3 بالمئة في نوفمبر، في حين كانت تبلغ 7.4 بالمئة خلال نفس الشهر عام 2019.وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وصلت نسبة البطالة في نوفمبر 2020 إلى 7.5 بالمئة، في تراجع من 7.6 بالمئة في أكتوبر، ولكنها جاءت أعلى من نسبة البطالة المسجلة في نوفمبر 2019 والتي بلغت 6.6 بالمئة.وجدير بالذكر أن جائحة كورونا تسببت في خسارة الآلاف الوظائف في أوروبا.