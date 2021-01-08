انتداب المعمل الجنائي لرفع الأدلة من حريق داخل مصنع زيوت وشحوم بأطفيح

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع الحريق الذى نشب داخل مصنع زيوت وشحوم بمنطقة أطفيح، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.ونجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق شب بمصنع زيوت وشحوم على مساحة 800 متر، بجوار محطة كهرباء الكريمات بنطاق مركز أطفيح، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع زيوت وشحوم بمنطقة أطفيح، وتم إخطار اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية، وعلى الفور انتقل العميد ماجد سعفان مدير قطاع الإطفاء، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء الى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.