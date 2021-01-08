لتطبيق إجراءات كورونا.. عمال مساجد يراقبون المصلين بالوادي الجديد

حرص عمال المساجد بمحافظة الوادي الجديد، على مراقبة المصلين لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، بوقوفهم خارج الأبواب اثناء صلاة الجمعة.وأوضح الدكتور محمود جاهين، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، أنه أصدر تعليمات لجميع مدراء الأوقاف بمراكز المحافظة الخمس بالتشديد على عمال المساجد والمؤذن والأئمة، بمراقبة المصلين بكل صلاة للتأكد من ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الخاصة به لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف مدير مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، أن الجمعة الماضية تم غلب مسجد بمركز الداخلة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم إيقاف خطيبين لعدم الالتزام بمدة الخطبة.وأكد " جاهين" لـ " الدستور" أن غلق المساجد جاء بناء على تعليمات من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعد تفويض مديري المديريات بجميع المحافظات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق