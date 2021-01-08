«بتكوين» ترتفع 5% وتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق

قالت "رويترز"، اليوم الجمعة، إن عملة بتكوين تبلغ أعلى مستوى على الإطلاق، وترتفع 5% خلال الجلسة إلى 41530 دولارًا.وتجاوز سعر صرف عملة بتكوين الافتراضية أمس الخميس للمرة الأولى عتبة 40 ألف دولار ليرتفع 10 آلاف دولار في غضون 5 أيام.وبلغ سعر البتكوين 40380 دولارا قرابة الساعة 18،20 بتوقيت جرينتش مسجلا ارتفاعا نسبته 10،4% خلال جلسة التداول.وكانت هذه العملة الافتراضية التي تسجل تقلبات عشوائية في قيمتها تجاوزت للمرة الأولى عتبة 30 ألف دولار، السبت.