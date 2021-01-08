«بتكوين» ترتفع 5% وتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق
الجمعة 08/يناير/2021 - 01:28 م
هبه محمدطباعة
قالت "رويترز"، اليوم الجمعة، إن عملة بتكوين تبلغ أعلى مستوى على الإطلاق، وترتفع 5% خلال الجلسة إلى 41530 دولارًا.
وتجاوز سعر صرف عملة بتكوين الافتراضية أمس الخميس للمرة الأولى عتبة 40 ألف دولار ليرتفع 10 آلاف دولار في غضون 5 أيام.
وبلغ سعر البتكوين 40380 دولارا قرابة الساعة 18،20 بتوقيت جرينتش مسجلا ارتفاعا نسبته 10،4% خلال جلسة التداول.
وكانت هذه العملة الافتراضية التي تسجل تقلبات عشوائية في قيمتها تجاوزت للمرة الأولى عتبة 30 ألف دولار، السبت.
وتجاوز سعر صرف عملة بتكوين الافتراضية أمس الخميس للمرة الأولى عتبة 40 ألف دولار ليرتفع 10 آلاف دولار في غضون 5 أيام.
وبلغ سعر البتكوين 40380 دولارا قرابة الساعة 18،20 بتوقيت جرينتش مسجلا ارتفاعا نسبته 10،4% خلال جلسة التداول.
وكانت هذه العملة الافتراضية التي تسجل تقلبات عشوائية في قيمتها تجاوزت للمرة الأولى عتبة 30 ألف دولار، السبت.