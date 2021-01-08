لترويجه الحشيش في المنيب.. حبس ديلر مخدرات

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس تاجر مواد مخدرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، شرع في توزيعها على عملائه بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.وكان عاطلا متهما بالاتجار بالمواد المخدرة قد سقط في كمين لرجال المباحث، بمنطقة المنيب في الجيزة، واعترف بأنه اعتاد الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه بين زبائنه، في محاولة لتكوين ثروة من وراء الإتجار بالممنوعات، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.وقال المتهم إنه عادة ما يستخدم دراجة بخارية في توصيل المواد المخدرة لزبائنه، كما يتواصل معهم لتسليم المخدرات بمحيط مسكنه، وخلال ترويجه الحشيش بمنطقة المنيب ألقى رجال المباحث القبض عليه، وضبط بحوزته أيضا هاتف محمول يستغله في التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار بالمخدر.