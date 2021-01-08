وكيل رياضة سوهاج يستقبل أعضاء برلمان الشباب

استقبل الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أعضاء برلمان شباب مصر من أبناء محافظة سوهاج الذين حالفهم الحظ بالفوز بمقاعد في برلمان الشباب "مجلس المحاكاة المصري"، وذلك بعض خوضهم الانتخابات التي انتهت مؤخرًا بفوزهم.وأشاد وكيل الوزارة بمشاركة هؤلاء الشباب فى جميع الأنشطة والمشاركات الرياضية التى تنظمها المديرية فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لخلق كوادر رياضية متميزة، وكذلك مدى الالتزام بشروط الترشح للبرلمان الشبابي فى صورة تحاكى البرلمان المصري الموقر وتنمية حب العمل العام والمشاركة المجتمعية.واستمع وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج لأعضاء برلمان الشباب وطرحهم للعديد من الأفكار وكيفية حل المشكلات التى تواجههم فى إطار تشجيعهم على ممارسة أسلوب الحوار المجتمعي الهادف والارتقاء بالقيادات الشبابية.كما تناول اللقاء عددا من الجوانب من بينها كيفية جذب الشباب والطلائع للهيئات الشباب، ما ينقص الشباب والطلائع داخل مراكز الشباب وكيفية استفادة الشباب من جميع الأنشطة "الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها التي تقدمها الشباب والرياضة" علاوة على كيفية المشاركة السياسية السليمة.وكانت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب "إلكترونيا" تحت شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا" كنموذج لمحاكاة مجلس النواب كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وثقافيا مهما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.