رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل رياضة سوهاج يستقبل أعضاء برلمان الشباب

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:26 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
استقبل الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أعضاء برلمان شباب مصر من أبناء محافظة سوهاج الذين حالفهم الحظ بالفوز بمقاعد في برلمان الشباب "مجلس المحاكاة المصري"، وذلك بعض خوضهم الانتخابات التي انتهت مؤخرًا بفوزهم.

وأشاد وكيل الوزارة بمشاركة هؤلاء الشباب فى جميع الأنشطة والمشاركات الرياضية التى تنظمها المديرية فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لخلق كوادر رياضية متميزة، وكذلك مدى الالتزام بشروط الترشح للبرلمان الشبابي فى صورة تحاكى البرلمان المصري الموقر وتنمية حب العمل العام والمشاركة المجتمعية.

واستمع وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج لأعضاء برلمان الشباب وطرحهم للعديد من الأفكار وكيفية حل المشكلات التى تواجههم فى إطار تشجيعهم على ممارسة أسلوب الحوار المجتمعي  الهادف والارتقاء بالقيادات الشبابية.

كما تناول اللقاء عددا من الجوانب من بينها كيفية جذب الشباب والطلائع للهيئات الشباب، ما ينقص الشباب والطلائع داخل مراكز الشباب وكيفية استفادة الشباب من جميع الأنشطة "الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها التي تقدمها الشباب والرياضة" علاوة على كيفية المشاركة السياسية السليمة. 

وكانت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب "إلكترونيا" تحت شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا" كنموذج لمحاكاة مجلس النواب كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وثقافيا مهما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.
         

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تتهم السودان بخرق اتفاق الحدود بين البلدين

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

جنرال إثيوبى يقر بدخول قوات إريترية لإقليم تيجراى دون دعوة

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

فرق الطوارئ تبحث عن ضحايا بعد انهيار موقف سيارات فى نابولى

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

تباطؤ ملحوظ في هجرة العمال إلى ألمانيا

2020 السنة الأعلى حرارة عالميًا بالتساوى مع 2016

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع