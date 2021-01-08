«شوشة»: جنوب سيناء أقل المحافظات في معدلات الإصابة بكورونا

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن معدلات الإصابة والوفيات خلال الموجتين الأولى والثانية بشمال سيناء لا تزعج.وأضاف شوشة، خلال بيان اليوم، أن معدلات المحافظة تعتبر من أقل المعدلات على مستوى المحافظات، وأنه لمواجهة هذه الأزمة تم إصدار قرار بتخفيض العمالة بنسبة 50% بالتناوب بين الموظفين.وناشد المحافظ المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى ومراعاة النظافة والتطهير والتعقيم بصفة مستمرة، ووجه بحظر أي تجمعات أو فاعليات أو أنشطة وغيرها، مشددا على تطبيق غرامات على المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بالتنسيق بين مجالس المدن ومأمورى أقسام الشرطة.