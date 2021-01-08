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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شوشة»: جنوب سيناء أقل المحافظات في معدلات الإصابة بكورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:25 م
محمد عبدالفضيل شوشة
محمد عبدالفضيل شوشة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن معدلات الإصابة والوفيات خلال الموجتين الأولى والثانية بشمال سيناء لا تزعج.

وأضاف شوشة، خلال بيان اليوم، أن معدلات المحافظة تعتبر من أقل المعدلات على مستوى المحافظات، وأنه لمواجهة هذه الأزمة تم إصدار قرار بتخفيض العمالة بنسبة 50% بالتناوب بين الموظفين.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى ومراعاة النظافة والتطهير والتعقيم بصفة مستمرة، ووجه بحظر أي تجمعات أو فاعليات أو أنشطة وغيرها، مشددا على تطبيق غرامات على المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بالتنسيق بين مجالس المدن ومأمورى أقسام الشرطة.

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