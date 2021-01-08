عقب انتقاده للحكومة.. تفاصيل اختفاء الملياردير الصينى جاك ما

- بداية اختفاء مؤسس على بابا

- خطاب شنجهاي وراء اختفائه

- الحكومة الصينية ترد من خلال البورصة

- اتهامه بممارسات احتكارية

- غياب على بابا عن نهائيات برنامج شركته

أثار الملياردير الصيني جاك ما، مؤسس موقع على بابا، مؤخرا اهتمام وسائل الاعلام العالمية وخاصة تلك المتخصصة في الاقتصاد حول العالم، عقب اختفائه لفترة تجاوزت الشهرين.جاء اختفاء الملياردير الصيني عقب انتقاده سياسات النظام المالي التي تتبعها الحكومة الصينية، ليختفى بعدها ولم يظهر في الأماكن العامة، أو حتى كمحكم في برنامج المواهب التلفزيوني الذي ابتكره كما اعتاد الظهور فيه، لمدة أكثر من شهرين.وألقى مؤسس على بابا خطابا في شنجهاى أواخر شهر أكتوبر الماضي مهاجما فيه الحكومة، كما تطرق لضرورة إصلاح النظام التنظيمي والبنوك المملوكة للدولة، مشددا على أن النظام الصيني الحالي يخنق الابتكار، على حد تعبيره آنذاك.وعقب خطاب على بابا، ألغت بورصة شنجهاى إدراج شركة متفرعة من مجموعة علي بابا في البورصة في اللحظة الأخيرة، بعدما جمعت 34.4 مليار دولار، ومنذ فشل إدراج شركته لم يشاهد جاك ما فى أى مكان عام.كما وجهت سلطات المنافسة الصينية اتهاما اخر لجاك ما، وفتحت تحقيقا ضد مجموعته للبيع بالتجزئة على الإنترنت بشبهة قيامها بممارسات احتكارية، وأثار ذلك الاتهام صدمة كبيرة، حيث تتميز مجموعة علي بابا ورئيسها، بشخصيته القوية، الذي يعد رمزا للنجاح التكنولوجي في آسيا.كما غاب صاحب موقع "على بابا" عن نهائي أحد البرامج التي تقدم شركاته خلالها منحة مالية لرواد الأعمال الأفارقة بقيمة 1.5 مليون دولار، حيث كان من المقرر أن يكون على رأس اللجنة المسؤولة عن تقييم أفكار المتسابقين التجارية.وأثر غياب رابع أغنى رجال الأعمال في الصين، التي وصلت ثروته إلى أكثر من 60 مليار دولار، على ثروته وتعرض لضربات بلغت 12 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، وبلغت ثروة ما 50.6 مليار دولار، بعد أن فقدت 10 مليارات اخرين.