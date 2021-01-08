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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد سامي يواصل تصوير «نسل الأغراب» بمدينة الإنتاج الإعلامي

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:24 م
المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي
محمد مجدي
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يصور المخرج محمد سامي عدد كبير من مشاهد مسلسله الجديد نسل الأغراب في مدينة الإنتاج الإعلامي بمشاركة الفنان أحمد السقا ورجاله في العمل والمنتظر أن يتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

وصور محمد سامي حوالي 30 % من المسلسل حيث يتبقى له بضعة مشاهد مؤجلة للفنان أمير كرارة الذي أصيب موخرا بكورونا ليتم تصوير نصف حلقات العمل ليستعد للدخول في أعمال المونتاج.

والجدير ذكره ان سامي يقوم بالتصوير يوميا في لوكيشن الحي الصعيدي في المدينة، وذلك للانتهاء من تصوير العمل قبل شهر رمضان القادم.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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