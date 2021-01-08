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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

حملات لإزالة إشغالات الطريق والباعة الجائلين ومنع التجمعات بسفاجا

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:22 م
حملات لإزالة إشغالات
حملات لإزالة إشغالات الطريق
علي عواد
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تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، حملات لإزالة إشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين بشوارع الاستاد، والشارع الخلفي، والشارع الرئيسي، من خلال حملة مكبرة، وذلك بهدف منع التجمعات العشوائية في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات.

وأوضحت المغربي، أنه تم تحرير محاضر للمخالفين بالشوارع، ورفع كافة أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة والتي تعيق حركة سير المواطنين، وتساعد علي زيادة التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، علي ضرورة شن الحملات المكثفة لإحكام الرقابة علي الأسواق وفض التجمعات وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

وكلفت المغربي إدارة المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية وإدارة منظومة النظافة بتكثيف أعمال المتابعة وأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتطهير والتعقيم للشوارع والأسواق والسويقات بعد فضها باستخدام المطهرات بالنسب التى أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروسات وتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل قامت المغربي بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية للوقوف على تغطية كافة غرف المرافق العامة وأغطية الصرف الصحي لمنع انتشار الأوبئة ورفع كافة الإشغالات.

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