ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جارٍ الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء 26 وحدة صحية بعدد 26 قرية من القرى الأكثر احتياجًا خلال الأيام القادمة ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".ويتضمن ذلك تجهيز الوحدات بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحي الشامل الذي اعتمدته وزارة الصحة، وذلك في ظل ملحمة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة حاليًا لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدات الصحية الـ 26 تنفذها هيئة الابنية التعليمية بتكلفة تبلغ 141 مليون و982 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية منها 14 وحدة إحلال كلي بتكلفة 79 مليونًا و587 ألف جنيه و11 وحدة تطوير وتوسع بتكلفة 56 مليونًا و366 ألف جنيه، ووحدة إنشاء جديد بتكلفة 6 ملايين و272 ألف جنيه مؤكدًا إن تم الإستلام الابتدائي لعدد 4 وحدات منهم، وجارٍ استلام باقي الوحدات خلال الأيام المقبلة.وأشاد المحافظ بدور كلا من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للابنية التعليمية ودعمهما المستمر للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتضمن 60 قرية بالمرحلة الأولي و90 قرية بالمرحلة الثانية مؤكدًا على التعاون المستمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركات العامة المشاركة لتنفيذ المشروعات وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة وتوفير أفضل الخدمات لهم ليعشيوا حياة كريمة.