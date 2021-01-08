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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الشبورة مستمرة وأمطار خفيفة جنوبا.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:21 م
الشبورة
الشبورة
سمر عبدالله
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تقلبات جوية شديدة تشهدها محافظات مصر مع شبورة كثيفة على مختلف الطرق خلال الأيام الماضية، والتي جعلت الإدارة العامة للمرور تغلق عدة طرق رئيسية في محاولة لمنع الحوادث، وترصد "الدستور" خريطة الطقس الأسبوع المقبل.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت سيشهد شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مطالبة السائقين بتوخي الحذر.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن طقس الأحد سيشهد أمطارا خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، مع وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما طقس الاثنين فسيشهد أمطارا خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، يصاحبها شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يخص طقس الثلاثاء، سيشهد في الساعات الأولى منه شبورة كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما سيشهد طقس الأربعاء أيضا شبورة مائية كثيفة صباحا على مختلف الأنحاء وطالبت السائقين وقائدي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة في الصباح الباكر.

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