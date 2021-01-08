اليابان تسجل 7803 إصابات جديدة بكورونا

سجلت اليابان اليوم الجمعة 7803 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه تم تسجيل 44 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.كان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قد أعلن أمس الخميس فرض حالة الطوارئ في العاصمة "طوكيو" و3 مقاطعات مجاورة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقال في مستهل اجتماع حكومي لمناقشة إجراءات مكافحة الفيروس إن حالة الطوارئ تبدأ اليوم وتستمر حتى السابع من شهر فبراير المقبل