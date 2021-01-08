خريطة الطرق المُغلقة بسبب الشبورة المائية.. اليوم

بعد تحذيرات عديدة لهيئة الأرصاد الجوية، بسبب الطقس السيء والشبورة الكثيفة بكافة محافظات مصر، أغلقت أدارة المرور عدة طرق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، منعا لوقوع حوادث سير قد تودي بحياة الكثيرين،وتستعرض "الدستور" خريطة بأهم الطرق المغلقة:1- الطريق الدولي من الدقهلية باتجاه الإسكندرية.2- محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس.3- محور الضبعة.4- الطريق الدائرى الإقليمى من الخطاطبة والفيوم باتجاه الصحراوى.5- طريق الإسماعيلية الصحراوى.6- طريق الإسكندرية الصحراوى.7- طريق العلمين الصحراوى.8- طريق الإسماعيلية - بورسعيد.9- الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ.10- محور 26 يوليو فى الاتجاهين.11- طريق بلبيس الصحراوى.12- الطريق الساحلى من كوبرى التعمير حتى بوابات مطروح.13- طريق أسيوط الغربى.