تقلص سوق السيارات الألمانية بنسبة 19% في 2020

تراجع سوق السيارات في ألمانيا خلال عام 2020 على نحو ملحوظ مقارنة بعشرة أعوام ماضية، فقد أعلن المكتب الاتحادي للمركبات، اليوم الجمعة، أنه تم إصدار تراخيص جديدة لـ2.92 مليون سيارة العام الماضي، بتراجع قدره 19% مقارنة بعام 2019.وبحسب البيانات، تمثل سيارات الدفع الرباعي خُمس السيارات الجديدة وفي ظل قيود على الإقامة الفندقية بسبب جائحة كورونا، ارتفع الإقبال على المنازل المتنقلة.وقال هيلدجارد مولر، رئيس رابطة صناعة السيارات، اليوم الجمعة إن التراجع في المبيعات قاس اقتصاديا على القطاع، وأضاف: "نتوقع أن يتعافى سوق السيارات الألماني في عام 2021 ومع ذلك، ليس من المتوقع الوصول حاليا إلى مستوى ما قبل كورونا الذي كان قويا للغاية".